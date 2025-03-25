الحوثيون: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" ومطار بن غوريون الإسرائيلي بصواريخ باليستية

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، عن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت قطعًا بحرية في البحر الأحمر، بما في ذلك حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"، بالإضافة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب بصواريخ باليستية.

وفقًا لتصريحات يحيى سريع، قامت القوات البحرية التابعة للحوثيين بإطلاق عدد غير محدد من صواريخ كروز وطائرات مسيرة على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" في البحر الأحمر.

يُذكر أن هذا الهجوم هو الرابع من نوعه خلال 72 ساعة، بعد رصد تحركات لشن هجوم جوي واسع على اليمن. ​

في بيان منفصل، أعلن الحوثيون استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2". وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم هو الرابع الذي يستهدف المطار خلال 72 ساعة، مؤكدين أن المجال الجوي الإسرائيلي سيظل غير آمن حتى يتوقف "العدوان على غزة". ​

حذرت جماعة الحوثي جميع شركات الطيران من أن مطار بن غوريون أصبح غير آمن للملاحة الجوية وسيظل كذلك حتى إشعار آخر. ​

لم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن هذه الهجمات المعلنة.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مع استمرار العمليات العسكرية في غزة وتزايد الضغوط الدولية لوقف التصعيد.​