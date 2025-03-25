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القصة الكاملة لحادث تصادم أتوبيس للركاب وتريلا بطريق أسوان/ أبوسمبل البري.. صور
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تصادم ووفاة ومصابون.. ماذا حدث في طريق أسوان أبو سمبل فجرا؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القصة الكاملة لحادث تصادم أتوبيس للركاب وتريلا بطريق أسوان/ أبوسمبل البري.. صور

الصور الأولى لحادث التصادم باسوان
الصور الأولى لحادث التصادم باسوان
محمد عبد الفتاح

نستعرض القصة الكاملة لحادث تصادم بين أتوبيس للركاب وشاحنة نقل ثقيل "سيارة تريلا" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالطريق البرى أسوان / أبو سمبل عند الكيلو 70 وقوع حادث، وهو ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 8 أشخاص آخرين.

وأشار عدد من شهود العيان، وهم يرون تفاصيل الحادث إلى أنه وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائقين من جانب سائق أتوبيس نقل الركاب، وأيضاً سائق السيارة التريلا “ شاحنة نقل ثقيل “، حيث أنه نظراً للقيام بالإضاءة العالية للكشافات بهما أدى إلى التصادم ، وتسبب الحادث فى أن مقدمة الأتوبيس ” اتعجنت ” ، وأيضاً جزء من السيارة التريلا “ الشاحنة ”.

شهود عيان

ونستعرض الحصيلة الأولى لقائمة أسماء مصابى ومتوفى حادث تصادم بين أتوبيس للركاب وشاحنة نقل ثقيل بطريق أسوان / أبو سمبل البرى ، وهو ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 8 أشخاص آخرين ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية .

وتبين أن الحصيلة الأولى للحادث أسفرت عن مصرع شخص مجهول هويته حتى الآن، وتم نقله إلى مشرحة أسوان العمومية .

فيما أصيب فى الحادث - بحسب البيانات الأولية - 8 أشخاص من بينهم : شحات على محمد 40 سنة، وقد أصيب بكسور متفرقة بالجسم وبالقدم اليسرى، وكامل سلامة كامل 37 سنة، وقد أصيب بكسر بالقدم اليمنى واشتباه كسر بالجمجمة، ومحمد أشرف صالح 40 سنة، وقد أصيب بكدمات وسحجات متفرقة، وجمال مصطفى محمد 25 سنة، وقد أصيب باشتباه كسر بالترقوة.

وتم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وكان قد وقع الحادث على الطريق البرى "أسوان - أبوسمبل" بالقرب من الكيلو 70، بين أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى الشركات ، وعلى متنه عدد من المواطنين ، وشاحنة نقل ثقيل، وأسفر عن متوفى ومصابين.

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