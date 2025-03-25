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نائب رئيس الوزراء: صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية للبنية التحتية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب رئيس الوزراء: صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية للبنية التحتية

الاجتماع
الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً مع  أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة حديد العشري لبحث ومناقشة سبل و آليات النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر.

وتم خلال الاجتماع بحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري في صناعة الحديد والصلب والقدرات الإنتاجية والتكنولوجية التي يمكن البناء عليها لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب، استعراض جهود دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة  في مختلف الصناعات مثل صناعة الحديد والصلب باعتبارها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات الدولية واشتراطات الاتحاد الأوروبي

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن صناعة الحديد والصلب تعد من الصناعات الاستراتيجية الواعدة والتي توليها وزارة الصناعة أهمية بالغة باعتبارها ركيزة تعتمد عليها مختلف قطاعات البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية، وهي من الصناعات المساهمة في خلق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلى لسد الفجوات الاستيرادية وزيادة معدلات التصدير.  

ومن جانبه أشاد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة حديد العشري بالجهود التي تبذلها الحكومة لدعم ومساندة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الصناعية بما يساهم في دعم  منظومة الاقتصاد المحلي.

للتنمية الصناعية وزير الاستثمار وزير الصناعة الحديد مصر الاستثمار

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