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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب فرن الخبيز.. زوجة ترفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

بسبب «فرن الخبيز».. زوجة ترفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة
بسبب «فرن الخبيز».. زوجة ترفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة
إسلام دياب

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وجنحة تبديد ضد زوجها بمحكمة الأسرة فى جنوب الجيزة، اتهمته بالتصرف في منقولاتها بسبب قيام والدته بأخذ الفرن الخاص بها، أثناء سفرها  لمنزل عائلتها.

قالت الزوجة فى دعواها، إنها تزوجت منذ 6 أشهر من زوجها، بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، رغم أن فترة الخطوبة كانت قصيرة ولم تتعرف عليه ولا على عائلته جيدا، وحدث الزواج عن طريقة «زواج صالونات».

وأضافت الزوجة، أنها وجدت والدته بمجرد معاملتها تسيطر على زوجها وأنه ينصاع إلى كلامها لدرجة أنها عندما سافرت لعائلتها فوجئت بعدم وجود فرن الخبيز الخاص بها، وعندما سألته قال إن الفرن لدى والدته وأنها استعارتها لعما كعك العيد عليها، وأنها عندما عاتبته على فعل ذلك دون استئذان تعدى عليها بالضرب  وقام بطردها.

دفع الأمر فى النهاية للذهاب إلى منزل أسرتها، وطالبته بالطلاق ولكنه رفض، الأمر الذي جعلها ترفعد دعوى طلاق للضرر ضده.

على جانب آخر، تقدمت زوجة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالقاهرة ، وذلك لرفض زوجها سداد اشتراك الـ«جيم» لها.

وقالت الزوجة، فى دعواها إنها تزوجت منذ شهور دون أية مشكلات بينهما، وبعد فترة خطوبة قصيرة تزوجت من الشاب الذى تقدم لها فى حفل عائلى بفندق كبير، بعد موافقة زوجها على كافة طلباتها.

وأضافت أن زوجها لم يكن بخيلا ولكن عندما حدثته بشأن الذهاب إلى كوافير السيدات رفض فى البداية كونه مشترك ، وبعد الانتقال إلى آخر خاص بالسيدات رفض دفع الاشتراك ، فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

وأكدت أن زوجها بدأ فى الأونة الأخيرة يتحدث معها فى الفلوس، ويطالبها بعدم الانفاق فى الأمور التى وصفها على حد تعبيره بالتافهة، وعندما طالبته مرة أخرى بالاشترك حدثت مشادة كبيرة بينهما تطورت إلى تبادل الشتائم بينهما، فطلبت منه الطلاق فرفض.

ولم تجد الزوجة سوى اللجوء إلى منزل أسرتها والتقدم بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة، التي قررت تأجيل الدعوى للشهر المقبل مع استدعاء الزوج وإحالة القضية إلى مكتب تسوية المنازعات بالمحكمة. 

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