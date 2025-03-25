الإصابة في موضع قاتل.. تقرير الطب الشرعي في شروع عاطل بإنهاء حياة صاحب شركة مقاولات

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تقرير مصلحة الطب الشرعي الواردة بالتحقيقات في اتهام عاطل بالشروع في قتل صاحب شركة مقاولات باستخدام سكين في المعصرة.

جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إصابة المجني عليه بالبطن هي إصابة ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه، إصابات المجنى عليه بالرأس هي إصابات ذات طبيعة قطعية حدثت بالمصادمة، بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أيا كان نوعها.

وأضافت أن الواقعة جائزة الحدوث من التصوير الوارد بمذكرة النيابة ومن مثل سكين كيو الحجم وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وأنه قد تخلف لدى المذكور جراء إصابته بالبطن عاهة في وجود أثره التئام مصحوبة بفتق جراحي وهي عاهة مستديمة تقدر بحوالى ٢٠ % وحكماً على موضع وطبيعة تلك الإصابة فإنها كانت في موضع قاتل والتي كانت من شأنها أن تودي بحياة المذكور لولا تداركها بالعلاج.

وأقر المتهم شفاهة بالتحقيقات ارتكابه للواقعة مستخدماً السلاح الأبيض المضبوط.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «ايهاب .ح»، ٤٧ سنة، عاطل، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة، بالشروع فى قتل المجنى عليه «إبراهيم . ش»، صاحب شركة مقاولات عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، لوجود خلاف سابق بينهما، وأعد هذا الغرض السلاح الأبيض التانى وصفه.

وأضافت التحقيقات أنه ما أن ظفر به حتى أشهر في وجهه السلاح الأبيض وكال له ضربة أستقرت بطنه قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة تقدر بنحو ٢٠%، إلا أن أثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

وأكدت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «سكين» مما تستخدم في الاعتداء على الإشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وقال المجني عليه «إبراهيم . ش»، ٣٥ سنة صاحب شركة مقاولات إنه على إثر خلاف سابق مع المتهم، وحال توجهه إلى محل عمله غافلة المتهم وكال له ضربتين بسلاح أبيض برأسه وطعنة بسلاح أبيض «سكين» استقرت في بطنه فحدثت إصابته، قاصداً من ذلك إزهاق روحه. فأحدث إصابته والتي كادت أن تودي بحياته لولا مداركته بالعلاج.

وأضاف محمد رمضان، شاهد الواقعة، ٤٥ سنة، حارس عقار بإنه وحال عمله كحارس عقار تناهى لمسامعه صوت مشاجرة وبالتوجه لاستيضاح الأمر أبصر مشاجرة بين صاحب شركة مقاولات والمتهم، وتلاحظ له وجود نزيف ببطن صاحب الشركة ومن ثم لاذ المتهم بالقرار.

وأكد النقيب شرطة حسام وجدى وحيد أحمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة إن تحرياته توصلت لصحة وحقيقة واقعة التعدى وفق ما جاء بشهادة المجني عليه وعزى قصد المتهم إزهاق روح المجنى عليه، وأنه تمكن من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في إرتكاب الواقعة.