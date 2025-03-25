قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنتخب المصري يتفوق بـ166 مليوناً و400 ألف يورو على سيراليون
حقق حلم حياته.. مصري جديد في برشلونة.. من هو ؟
الدفع بـ8 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مخزن رمسيس
الإصابة في موضع قاتل.. تقرير الطب الشرعي في شروع عاطل بإنهاء حياة صاحب شركة مقاولات
اندلاع حريق بمخزن مجاور لمبنى هيئة البريد في رمسيس
قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن إعلان شركة بلبن المسيء لـ العبد
التموين: طرح علب كحك 3 أصناف بسعر 130 جنيهًا في مناطق محددة
عانى 40 يوما.. شمس البارودي تروي تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة في حياة حسن بوسف
تفاصيل أسعار السجائر بعد آخر زيادة رسمية | بكام العلبة الآن؟
صندوق مكافحة الإدمان يتلقى 5000 اتصالا للعلاج من الإدمان خلال 5 أيام
حزب المستقلين الجدد: إنشاء وكالة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين تطور خطير لإفشال خطة الإعمار
الرئيس السيسي يوجه بتأمين أرصدة مختلف السلع وزيادة حجم الاحتياطيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإصابة في موضع قاتل.. تقرير الطب الشرعي في شروع عاطل بإنهاء حياة صاحب شركة مقاولات

الإصابة في موضع قاتل.. تقرير الطب الشرعي في شروع عاطل بإنهاء حياة صاحب شركة مقاولات
الإصابة في موضع قاتل.. تقرير الطب الشرعي في شروع عاطل بإنهاء حياة صاحب شركة مقاولات
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تقرير مصلحة الطب الشرعي الواردة بالتحقيقات في اتهام عاطل بالشروع في قتل صاحب شركة مقاولات باستخدام سكين في المعصرة.

جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إصابة المجني عليه بالبطن هي إصابة ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه، إصابات المجنى عليه بالرأس هي إصابات ذات طبيعة قطعية حدثت بالمصادمة، بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أيا كان نوعها. 

وأضافت أن الواقعة جائزة الحدوث من التصوير الوارد بمذكرة النيابة ومن مثل سكين كيو الحجم وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وأنه قد تخلف لدى المذكور جراء إصابته بالبطن عاهة في وجود أثره التئام مصحوبة بفتق جراحي وهي عاهة مستديمة تقدر بحوالى ٢٠ % وحكماً على موضع وطبيعة تلك الإصابة فإنها كانت في موضع قاتل والتي كانت من شأنها أن تودي بحياة المذكور لولا تداركها بالعلاج.

وأقر المتهم شفاهة بالتحقيقات ارتكابه للواقعة مستخدماً السلاح الأبيض المضبوط.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «ايهاب .ح»، ٤٧ سنة، عاطل، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة، بالشروع فى قتل المجنى عليه «إبراهيم . ش»، صاحب شركة مقاولات عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، لوجود خلاف سابق بينهما، وأعد هذا الغرض السلاح الأبيض التانى وصفه.

وأضافت التحقيقات أنه ما أن ظفر به حتى أشهر في وجهه السلاح الأبيض وكال له ضربة أستقرت بطنه قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة تقدر بنحو ٢٠%، إلا أن أثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

وأكدت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «سكين» مما تستخدم في الاعتداء على الإشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وقال المجني عليه «إبراهيم . ش»، ٣٥ سنة صاحب شركة مقاولات إنه على إثر خلاف سابق مع المتهم، وحال توجهه إلى محل عمله غافلة المتهم وكال له ضربتين بسلاح أبيض برأسه وطعنة بسلاح أبيض «سكين» استقرت في بطنه فحدثت إصابته، قاصداً من ذلك إزهاق روحه. فأحدث إصابته والتي كادت أن تودي بحياته لولا مداركته بالعلاج.

وأضاف محمد رمضان، شاهد الواقعة، ٤٥ سنة، حارس عقار بإنه وحال عمله كحارس عقار تناهى لمسامعه صوت مشاجرة وبالتوجه لاستيضاح الأمر أبصر مشاجرة بين صاحب شركة مقاولات والمتهم، وتلاحظ له وجود نزيف ببطن صاحب الشركة ومن ثم لاذ المتهم بالقرار. 

وأكد النقيب شرطة حسام وجدى وحيد أحمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة إن تحرياته توصلت لصحة وحقيقة واقعة التعدى وفق ما جاء بشهادة المجني عليه وعزى قصد المتهم إزهاق روح المجنى عليه، وأنه تمكن من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في إرتكاب الواقعة.

صدى البلد تقرير مصلحة الطب الشرعي مصلحة الطب الشرعي الطب الشرعي الشروع في قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر كانت أمس

هل ليلة القدر كانت أمس 25 رمضان أم ننتظر ليلتين؟.. 7 من 10 علامات ظهرت

زيادة الدعم في التموين

مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد

معتمر

عيالي ومراتي سرقوا فلوسي.. معتمر يستغيث بمدير أمن الجيزة من أمام الكعبة

محمد رمضان

بعد خلافهما في حفل السحور.. ياسمين صبري تلغي متابعة محمد رمضان

وزير التربية والتعليم

مدة إجازة عيد الفطر 2025 للمعلمين.. تفاصيل رسمية تحسم الجدل

ارتفاع درجات الحرارة

استعدوا للحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

سعر الدولار

آخر تحديث.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

انخفاض تدريجي.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر 25 رمضان

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. بـ3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر.. كلمات تفتح أبواب الخير والرزق

زكاة الفطر

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر.. الإفتاء تحذر من هذا الوقت

بالصور

فعال ومجرب.. علاج احتقان الحلق بسرعة وبدون مضاد حيوي

علاج احتقان الحلق بسرعة بدون مضاد حيوي باستخدام الأعشاب الطبيعية
علاج احتقان الحلق بسرعة بدون مضاد حيوي باستخدام الأعشاب الطبيعية
علاج احتقان الحلق بسرعة بدون مضاد حيوي باستخدام الأعشاب الطبيعية

10 فوائد لتناول الشاي بلبن ..كيف يعزز طاقتك؟

10فوائد لتناول الشاي بلبن
10فوائد لتناول الشاي بلبن
10فوائد لتناول الشاي بلبن

طريقة عمل بسكويت لانكشير في العيد

طريقة عمل بسكويت لانكشير في العيد
طريقة عمل بسكويت لانكشير في العيد
طريقة عمل بسكويت لانكشير في العيد

طريقة عمل الغريبة الدايبة بثلاث مكونات فقط في 15 دقيقة

طريقة عمل الغريبة الدايبة
طريقة عمل الغريبة الدايبة
طريقة عمل الغريبة الدايبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد