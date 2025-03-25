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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يحذر من خطأ شائع بتشخيص وجود خلايا صديدية في البول

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، من خطأ شائع يرتكبه الكثير من الناس عند الحديث عن وجود خلايا صديدية في البول بكميات تتجاوز المائة. 

التشخيص الصحيح وتحليل البول

أوضح الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامجه "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أن التشخيص الصحيح لتحليل البول يعتمد بشكل رئيسي على تحديد نوع البكتيريا المسببة للعدوى، وليس فقط الاعتماد على وجود خلايا بيضاء أو صديد في البول. 

وأضاف أن وجود خلايا بيضاء في البول قد يكون نتيجة لعدة أسباب أخرى، منها وجود حصوات في الكلى، وهو ما قد يتسبب في زيادة الخلايا البيضاء في البول دون أن يكون بالضرورة نتيجة لالتهاب بكتيري.

 

السمنة المفرطة وتأثيرها على مرضى السكري

وفي سياق آخر، حذر الدكتور موافي من خطورة السمنة المفرطة، خاصة على مرضى السكري، مؤكدًا أن زيادة الوزن تعتبر من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للمريض. 

وأوضح أن السمنة المفرطة تستهلك كميات كبيرة من الأنسولين، مما يزيد من صعوبة السيطرة على مرض السكري ويجعل من الصعب التحكم في مستويات السكر في الدم.

السمنة كارثة صحية للعديد من الأمراض

وأضاف الدكتور حسام موافي أن السمنة المفرطة ليست فقط خطرًا على مرضى السكري، بل تمثل أيضًا خطرًا على الصحة العامة، حيث إنها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وتزيد من احتمالية الإصابة بمشاكل في الكلى والكبد، فضلًا عن تأثيراتها النفسية والاجتماعية على الأفراد.

الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني التشخيص الصحيح السمنة المفرطة

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