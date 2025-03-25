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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدكتور حسام موافي يحذر من خطورة الإسهال أثناء الصيام

أرشيفية
أرشيفية

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة الإسهال أثناء الصيام، مؤكدًا أنه قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي.

 وأوضح موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإسهال يعد مشكلة صحية خطيرة، حيث يتسبب في خروج الطعام من الجهاز الهضمي بعد فترة قصيرة قد لا تتجاوز 6 ساعات من تناوله.

الإسهال أثناء الصيام وأسبابه المحتملة

أكد الدكتور حسام موافي أن الإسهال أثناء الصيام غالبًا ما يكون ناتجًا عن الضغط النفسي، مشيرًا إلى أن القلق أو التوتر يمكن أن يؤدي إلى فرط نشاط الأعصاب المتحكمة في حركة الأمعاء، مما يزيد من احتمالية حدوث الإسهال.

 وأضاف أن هذا النوع من الإسهال عادة ما يصاحبه بعض الأعراض الأخرى مثل زيادة ضربات القلب والتعرق الزائد، وهو ما قد يزيد من معاناة الصائم.

الإسهال وأمراض الجهاز الهضمي: ضرورة الفحص المبكر

كما شدد موافي على أهمية الفحص المبكر للجهاز الهضمي باستخدام المنظار، خاصة في حال استمرار الإسهال أثناء الصيام حيث أشار إلى أن هذه الحالة قد تكون مؤشرًا على وجود أمراض التهابية مناعية في الأمعاء، مثل القولون التقرحي ومرض كرونز، وهي أمراض قد تتفاقم إذا تم تجاهلها.

  نصائح لمواجهة الإسهال أثناء الصيام

دعا الدكتور حسام موافي إلى ضرورة متابعة الحالة الصحية بشكل مستمر، خاصة في رمضان، حيث تتزايد الضغوط النفسية والجسدية خلال الصيام. 

وأوصى بضرورة الحفاظ على الراحة النفسية والجسدية، وتجنب التعرض للضغوط التي قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، كما نصح بضرورة تناول الغذاء المتوازن والابتعاد عن الأطعمة التي قد تثير المعدة.

وأكد الدكتور حسام موافي أن الإسهال المستمر أثناء الصيام يجب أن يُؤخذ على محمل الجد، وأنه لا يجب تجاهله أو التعامل معه كعرض عابر. 

كما أشار إلى أن الفحص الطبي المبكر يمكن أن يساعد في الوقاية من تطور أي مشاكل صحية خطيرة.

الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني

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