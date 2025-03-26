المؤتمر: رسائل مهمة بكلمة الرئيس السيسي باحتفالية ليلة القدر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، تضمنت العديد من الرسائل المهمة، بداية من تمسك مصر وموقفها الواضح للجميع من القضية الفلسطينية، وأن مصر ستظل المدافع الأول عن القضية، ولم لون تسمح بتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن الكلمة تطرقت أيضا بناء الأوطان، وأنه بناء الأوطان لا يتحقق إلا ببناء الإنسان والسعي طوال الوقت من قبل القيادة السياسية لإعداد جيل واع، وهناك العديد من الخطوات الجادة فى هذا الصدد، والنتائج الملموسة على أرض الواقع، ولعل تقرير أداء الحكومة ربع السنوي تطرق إلى مسألة بناء الإنسان بصورة مباشرة والجهود المبذولة من قبل الدولة فى واحد من أبرز وأهم الملفات التي تعول عليها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد السعيد غنيم، أن الرئيس السيسى، دائما ما يشيد بدور الشعب مصري العظيم فيما وصلنا إليه من مرحلة بناء واستقرار مؤسسات الدولة، ودعم مساندة للقضية الفلسطينية، وأن الجمهورية الجديدة لم ولن تكن ترى النور سوى بجهود ومساعى المصريين، وأن المصريين هم كلمة السر فيما وصلت إليه الدولة المصرية من مكانة فى الوقت الحالى.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن كلمة الرئيس السيسى فى الاحتفالية أثلجت قلوب المصريين بشأن القضية الفلسطينية، وأن مصر متمسكة قلبا وقالبا وقيادة وشعبا بدعم الأشقاء الفلسطينين، وأن أي محاولة تستهدف تصفية القضية لن يتم السماح بتنفيذها تحت أي مسمى.