بسبب كحك العيد.. قصة اعتذار بلبن عن إعلانها وقرار الأعلى للإعلام بمنعه

أثارت «بلبن» للحلويات موجة واسعة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي بسبب إعلان اعتبرته «العبد» للحلويات إهانة وتشهيرا بها.

أصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة عصام الأمير، قرارًا فوريًا بمنع عرض إعلان شركة "بلبن" مؤقتًا، وذلك بسبب مشاهد تضمّنت إساءة واضحة لشركة “العبد” المنافسة لها في سوق الحلويات.

جاء هذا القرار بعد رصد الإعلان من قِبَل الإدارة العامة للرصد بالمجلس، إذ أثار موجة من الجدل بين الجمهور والمتابعين.

ويهدف القرار إلى حماية معايير الإعلانات، وضمان عدم تحولها إلى أداة للتشهير أو الإضرار بالمنافسين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي: