مصر للألومنيوم: تطوير الشركة يحظى باهتمام شديد من القيادة السياسية

أعلن الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن انتهاء تنفيذ 90% من أعمال تركيب الخط الجديد لإنتاج السلك.



وأضاف العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته وزارة قطاع الأعمال، أنه من المستهدف قيام وزير قطاع الأعمال العام بافتتاح الخط خلال شهر يونيو المقبل، بما يمثل اضافة جديدة للشركة.



وأشار عجور، إلى أن شركة مصر للألومنيوم تحظى باهتمام شديد من القيادة السياسية ووزير قطاع الأعمال، منوها بأنها كانت تمثل الشركة الأولى في الانشاء على مستوى الشرق الأوسط، ولكن تراجعت مكانتها في ظل تراجع انتاجياتها للتساوي مع أحد المصانع الصغيرة في الشرق الأوسط، بينما سبقتها الشركات الأخرى في الإنتاجية، قائلا " إن الشركة إذا حظت بنفس الاهتمام الحالي سابقا لكانت أصبحت من أوائل الشركات في الإنتاجية".



وأوضح أن هناك بعض المشروعات التي يتم العمل على تنفيذها حاليا مثل الفويل والذي يتم التعاون به مع اكثر من شركة، وكذلك توسعة الطاقات الإنتاجية داخل الشركة، فضلا عن المشروعات الاخرى مثل مصنع لإنتاج 600 ألف طن ومصفاة الألومنيوم.



وتضم قطاعات وعنابر إنتاج الألومنيوم بالشركة نحو 552 خلية إنتاجية، ويشملها مشروع تطوير وإعادة تأهيل لمد عمر هذه الخطوط الإنتاجية لنحو 20 عاما والبالغ طاقتها 310 آلاف طن، إلى جانب مشروع إضافة طاقة إنتاجية 200 ألف طن.

خطة التطوير

وكشفت أن خطة التطوير تتضمن إنشاء مصنع الفويل لإنتاج 50 ألف طن لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصديرية ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 70 مليون يورو، و تأهيل المصهر القائم وطاقته الإنتاجية 310 آلاف طن، وإنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن، ومشروع محطة الطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة بالتعاون مع سكاتك، ومشروع إعادة تدوير الخبث، بالإضافة إلى مشروعات إدخال صناعات جديدة مثل رقائق الألومنيوم وجنوط السيارات وأقراص العبوات الدوائية، ومصفاة الألومينا