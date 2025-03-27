صلى العشاء والتراويح.. كواليس وفاة محفظ قرآن في حادث بالبدرشين

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة محفظ قرآن لقي مصرعه إثر حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان ملابساتها وباشرت التحقيق مع قائد السيارة المتسببة في الحادث.

ولقي محفظ قرآن مصرعه، في حادث سير، بالطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين باتجاه أكتوبر عقب انتهاءه من صلاة التراويح والقيام.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بوقوع حادث سير أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة سامح أحمد محفظ للقرآن الكريم، يبلغ من العمر 43 عامًا، ويقيم في مدينة البدرشين.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.