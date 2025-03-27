بعد الفوز أمام سيراليون.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة

حقق المنتخب المصري الفوز على منتخب سيراليون بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، حيث أقيمت على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة السادسة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة عقب الفوز على سيراليون



يستعد منتخب مصر لملاقاة منتخب إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

تقام المباراة يوم 1 سبتمبر 2025 كموعد مبدئي.

ونجح الفراعنة في تسجيل هدفهم الوحيد عبر أحمد سيد زيزو في الدقيقة 45+2، بعد تمريرة رائعة من محمود حسن تريزيجيه، ليمنح منتخب مصر ثلاث نقاط ثمينة.

بعد هذا الانتصار، تصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة من 5 مباريات، حيث حقق 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، ليقترب من التأهل إلى المونديال.

ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، يليه منتخب سيراليون برصيد 8 نقاط، ثم إثيوبيا وغينيا بيساو بـ 6 نقاط لكل منهما، وأخيرًا جيبوتي بنقطة واحدة.