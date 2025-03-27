برشلونة يستدرج أوساسونا للانفراد بصدارة الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره أوساسونا، اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة 27 بمسابقة الدوري الإسباني “لا ليجا”.

وتنطلق مباراة برشلونة وأساسونا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “لويس كامبونيس الأولمبي”.

ويستهدف برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك، تحقيق الفوز في مباراة اليوم للانفراد بصدارة الدوري الإسباني، بينما يطمح أوساسونا في تحقيق نتيجة إيجابية تبعده خطوة عن منطقة الهبوط.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

في المقابل، يوجد أوساسونا في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.

تصريحات فليك حول لقاء أوساسونا

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أساسونا: “أراوخو ورافينيا خارج التشكيلة أمام أوساسونا، هذا هو الوضع لأن لديهما رحلة طويلة”.

وأضاف: “أراوخو لم يلعب في المباراة الأخيرة، ولكن لا أعلم ما الذي كان يفعله في التدريبات مع منتخب بلاده، لذا أعتقد أنه بعد إصابته، من الجيد له أن يتدرب أكثر في الأيام القادمة، عليه أن يتعافى أولًا من السفر، ثم يتدرب قليلًا، وبعدها سنرى ما سيحدث يوم الأحد”.

وتابع: “اعتقد ان كوبارسي لن يلعب الا للضرورة القصوى، بينما إريك جارسيا وإينيجو مارتينيز سيلعبان كقلبي دفاع ضد أوساسونا”.

وواصل: “نحن الآن في وضع مختلف، اللاعبون لعبوا مع منتخباتهم، لكن علينا خوض هذه المباريات، بصراحة، لست سعيدًا بهذا الوضع، وعندما تنظر إلى الدوريات الأخرى، كيف يتعاملون مع الفرق التي تلعب في دوري الأبطال، تجد أن الوضع مختلف تمامًا عن هنا”.

وأشار: “أعتقد أنه عندما تلعب في دوري الأبطال، لا يجب أن يكون الأمر فقط ريال مدريد و برشلونة، بل يجب حماية الفرق الإسبانية، حتى تحقق النجاح، لكن لا يمكنني تغيير هذا الواقع، لا أستطيع تغييره. نحن لا نبحث عن أعذار، هذا فقط رأيي، وقد طلبتَ رأيي فشاركته معك”.

وختم: "سنواجه أوساسونا من أجل الفوز، لأنني أعتقد أن لدينا جودة كبيرة جدًا في هذا الفريق، ويمكننا الفوز على أي فريق، حتى في حال غياب بعض اللاعبين، لذلك، تركيزنا منصب على هذه المباراة، ونحن متفائلون جدًا.