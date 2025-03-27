ميدو عن والد زيزو: نموذج يُحترم في كيفية إدارة موهبة نجله

تحدث أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن اللاعب أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم، مشيدا بجهود والده في إدارة موهبة نجله.

وكتب ميدو، عبر حسابه على “إكس”: “أهم لاعب مصري في الخمس سنوات الأخيرة، لاعب يستحق كل التقدير والاحترام لأدائه والتزامه الكامل مع منتخب مصر ونادي الزمالك، ووراء كل هذا، أسرة تدعم بطلها، على رأسها أب يستحق الشكر كونه آمن بموهبة نجله رغم كل المصاعب في بداية مسيرته، ونجح أن يجعله الأفضل بلا منازع، ويستحق الكابتن مصطفى سيد التحية لتقديمه نموذجا يُحترم لكل أولياء الأمور في كيفية إدارة موهبة نجله”.

من جانب آخر، أكد وليد الحديدي، الناقد الرياضي، أن إدارة نادي الزمالك، قررت التعجل في الجلوس مع أحمد مصطفى زيزو، لحسم ملف تجديد عقده.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "إدارة نادي الزمالك قررت عقد جلسة مع زيزو عقب عودته من معسكر منتخب مصر، ولن تنتظر حتى الانتهاء من مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي".



كواليس مفاوضات الزمالك مع زيزو

وتابع: "الزمالك تحفظ على منح زيزو 50 مليون جنيه منحة تعاقد، وهناك نية لمنحه 25 مليونا، أو 30 مليونا على حد أقصى".

وأضاف: "في نهاية الموسم سيتم حسم مصير محمد عبد الشافي، من التجديد، بعد عودته من الإصابة".