تحرك عاجل من الاتحاد البرازيلي بعد الهزيمة المذلة أمام الأرجنتين

كشف تقرير صحفي، عن تحرك عاجل من الاتحاد البرازيلي بعد الهزيمة المذلة للسيليساو أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026.

وسقط منتخب البرازيل أمام الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 14.

وذكرت صحيفة “جلوبو” البرازيلية، أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بدأ محادثات مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لقيادة المنتخب".

وأضافت أن المفاوضات جارية بين الاتحاد البرازيلي وأنشيلوتي في الوقت الحالي.

ويتصدر منتخب الأرجنتين الذي حجز مقعده في كأس العالم 2026 رسميا، جدول ترتيب التصفيات برصيد 31 نقطة، بينما تراجع المنتخب البرازيلي للمركز الرابع برصيد 21 نقطة.

زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال

ومع اقتراب بطولة كأس العالم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، طرأ تغيير كبير على عدد المنتخبات المشاركة، إذ اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظام جديد سيمنح المزيد من المقاعد لكل اتحاد قاري، وبذلك، وللمرة الأولى في التاريخ، سيشارك 48 فريقًا من جميع أنحاء العالم في البطولة.

بالنسبة لقارة أمريكا الجنوبية سيكون لديها مقعدان إضافيان في تصفيات كأس العالم، إذ كان من المقرر تأهل 4 منتخبات فقط بالإضافة إلى فريق آخر يشارك في الملحق القاري، ولكن مع الشكل الجديد، سوف تتأهل 6 منتخبات بالإضافة إلى منتخب آخر يمكنه التأهل عبر الملحق.