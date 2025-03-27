قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات الوزراء يطرح قضيتين جديدتين حول دعم الدولة للصناعات الثقافية والإبداعية والنسيجية
اليوم ذروة الموجة الحارة .. تحذيرات جديدة من هيئة الأرصاد
خطة شاملة لتطوير النقل البحري والبري .. تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل
قبل عيد الفطر.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 27-3-2025
بطل في ألمانيا.. جامع كرات يشارك فى صنع هدف ويسرق الأضواء | ما القصة ؟
لرفع قدرته التنافسية.. الحجر الزراعي: توفير أهم أصناف العنب المطلوبة عالميا
تحرك عاجل من الاتحاد البرازيلي بعد الهزيمة المذلة أمام الأرجنتين
رسميا.. حماس تعلن استشهاد الناطق الرسمي باسمها.. وتتعهد: سنظل أوفياء
معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ينظم ندوة علمية عن التغذية الصحية لمرضى الكلى
أزمة في بروكسل .. 3 دول أوروبية كبرى ترفض تمويل تصنيع الأسلحة خشية الاقتراض|تفاصيل
داليا أبو عميرة: الجيش السوداني يحوّل دفة الصراع لصالحه بعد استعادة مقرات مهمة
بيان مشترك لأحزاب المعارضة الإسرائيلية.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحرك عاجل من الاتحاد البرازيلي بعد الهزيمة المذلة أمام الأرجنتين

البرازيل والأرجنتين
البرازيل والأرجنتين
محمد السعيد

كشف تقرير صحفي، عن تحرك عاجل من الاتحاد البرازيلي بعد الهزيمة المذلة للسيليساو أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026.

وسقط منتخب البرازيل أمام الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 14.

وذكرت صحيفة “جلوبو” البرازيلية، أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بدأ محادثات مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لقيادة المنتخب".

وأضافت أن المفاوضات جارية بين الاتحاد البرازيلي وأنشيلوتي في الوقت الحالي.
ويتصدر منتخب الأرجنتين الذي حجز مقعده في كأس العالم 2026 رسميا، جدول ترتيب التصفيات برصيد 31 نقطة، بينما تراجع المنتخب البرازيلي للمركز الرابع برصيد 21 نقطة.

زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال

ومع اقتراب بطولة كأس العالم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، طرأ تغيير كبير على عدد المنتخبات المشاركة، إذ اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظام جديد سيمنح المزيد من المقاعد لكل اتحاد قاري، وبذلك، وللمرة الأولى في التاريخ، سيشارك 48 فريقًا من جميع أنحاء العالم في البطولة.

بالنسبة لقارة أمريكا الجنوبية سيكون لديها مقعدان إضافيان في تصفيات كأس العالم، إذ كان من المقرر تأهل 4 منتخبات فقط بالإضافة إلى فريق آخر يشارك في الملحق القاري، ولكن مع الشكل الجديد، سوف تتأهل 6  منتخبات بالإضافة إلى منتخب آخر يمكنه التأهل عبر الملحق.

البرازيل الأرجنتين أنشيلوتي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

العيد الأحد ولا الإثنين.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن هلال شوال

رئيس الوزراء

رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد

الاهلي

الأهلي يخسر بثلاثية من زد وديا استعدادا للهلال السوداني

زيزو

إعلامي يزف بشرى بشأن زيزو

ليلة القدر

4 ركعات في ليلة القدر .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

صلاة التهجد - ليلة القدر

آيتان في القرآن تغنيك عن قيام ليلة القدر وتنال بهما عبادة ألف شهر.. رددهما الآن

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت 27 رمضان؟ 6 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة والإعجاز القرآني

أسعار الدواجن

قبل العيد بأيام.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

ترشيحاتنا

وظائف المدارس المصرية الألمانية

بدء التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية الثلاثاء | ننشر الرابط و الشروط

وزير الري يبحث إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات

وزير الري يبحث إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات

مصر والأردن

نواب أردنيون: الافتراءات الإعلامية ضد مصر والأردن محاولات «يائسة» لموقفهما الرافض لتهجير الفلسطينيين

بالصور

للكلى والقلب والجهاز الهضمي.. فوائد صحية لليوسفي لا تتوقعها

فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن
فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن
فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن

هنا شيحة بـقفطان رمضاني في أحدث ظهور لها

.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها
.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها
.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

عند التسمم من الفسيخ.. هذه الأعراض احذر منها

التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ

فيديو

اعلان بلبن

بسبب كحك العيد.. قصة اعتذار بلبن عن إعلانها وقرار الأعلى للإعلام بمنعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد