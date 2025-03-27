تعزيز علاقات المحبة.. الأنبا عمانوئيل يهنئ رئيس مدينة الأقصر بعيد الفطر

توجه نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وبرفقته الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، إلى مقر مجلس مدينة الأقصر، لتهنئة اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، بحلول عيد الفطر المبارك.

تعزيز علاقات المحبة

وأعرب نيافة الأنبا عمانوئيل عن خالص التهنئة لرئيس مدينة الأقصر، وشعب مدينة الأقصر الكرام، مؤكدًا أن الأعياد مناسبات طيبة، لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن، متمنيًا لمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، عبر الدكتور علي الشرابي، عن سعادته بالزيارة، متمنيًا دوام المودة والمحبة المتبادلة.