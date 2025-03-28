مجمع الفقه الإسلامي الدولي ينعى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

نعى مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأمينه العام الدكتور قطب مصطفى سانو، وجميع أعضائه وخبرائه ومنسوبيه، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، رئيس جامعة الأزهر السابق، والذي وافته المنية عصر اليوم الخميس.

وأكد مجمع الفقه الإسلامي أن العالم الجليل الراحل كان أخا كريما وصديقا وفيا وعالمًا فاضلًا، متواضعًا، طيب المعشر، نقي السريرة، وكان بحق، كما وصفه فضيلة الإمام الأكبر، أنموذجًا لعزة العلماء وجلال قدرهم، ومثالًا في الإخلاص لدينه ووطنه وللأزهر الشريف.

وتقدم مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليُّ، أمينا، وأعضاء، وخبراء، ومنسوبين، بخالص العزاء لأهل الفقيد الغالي، ومحبيه، وخاصَّة الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر، سائلين المولى الرؤوف الرحيم أن يعظم أجرهم، ويحسن عزاءهم، ويغفر لفقيد العلم والعلماء، ويعفو عنه، ويلهمهم الصبر، والسلوان، والرضا بقضاء الرحمن "إنا لله وإنا إليه راجعون".