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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمانك في منزلك.. درة توجه رسالة خاصة لجمهورها

درة
درة
باسنتي ناجي

وجهت الفنانة درة رساله خاصه لـ متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت درة عدة صور جديدة لها نالت إعجاب متابعهيا.

وكتبت: “حاول أن تفرح بنفسك بأي شيء حققته في حياتك ولو كان بسيطا، بصحتك، محبة البعض لك.. أمانك في منزلك، أنظر لجماليات حياتك ولو كانت بسيطة، واشكر الله”.

انتهت درة من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، وميرهان حسين، وماجد المصري، وبسنت شوقي، وريم سامي، وطارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

فيلم “وين صرنا”

فيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

انطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 79 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج درة زروق.

درة نجوم الفن الفنانة درة

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