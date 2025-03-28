لاعب الزمالك السابق: تأهل منتخب مصر لكأس العالم ليس إنجازا

قال تامر عبدالحميد لاعب الزمالك السابق، إن مجموعة منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2026 هي الأسهل في تاريخ الفراعنة.



وتابع تامر عبدالحميد خلال تواجده ضيفًا على برنامج استاد المحور: "منتخب مصر قدم مباراة ممتازة أمام إثيوبيا وظهر بها شغل تكتيكي كبير لـ حسام حسن المدير الفني للفراعنة".

وأضاف: “منتخب مصر يمتلك أقوى خط هجوم في إفريقيا، ومحمد صلاح قدم مباراتين رائعتين أمام إثيوبيا وسيراليون”.

وأكمل: “مصطفى محمد لم يكن موفق أمام سيراليون، ومحترفي مصر يعطون المنتخب ثقل في الملعب”.

واستطرد: “التأهل لكأس العالم ليس إنجازًا نظرًا لسهولة المجموعة ولكن الإنجاز الحقيقي هو حصد لقب أمم إفريقيا”.





وأردف: “أفكار حسام حسن مع منتخب مصر واضحة وأدار المباراتين بشكل ممتاز، والعميد لن يلعب بنفس الطريقة الهجومية أمام المنتخبات الكبيرة”.

واختتم تامر عبدالحميد: “من وجهة نظري كريم الدبيس الظهير الأيسر للنادي الأهلي، هو مستقبل منتخب مصر في الجبهة اليسرى”.