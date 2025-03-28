مفتي الهند ينعي الدكتور محمد المحرصاوي: فقدنا عالما جليلا

نعى الشيخ أحمد المسليار مفتي الهند،الدكتور محمد المحرصاوي رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ،ورئيس جامعة الأزهر السابق.

كتب مفتي الهند في نعيه:بسم الله الرحمن الرحيم..إنا لله وإنا إليه راجعون.

بقلوب مليئة بالحزن والأسى، نتقدم بأحر التعازي إلى الأمة الإسلامية في وفاة الفقيد الغالي، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الشريف السابق. لقد فقدنا عالماً جليلاً ورجلاً فاضلاً قدم الكثير للأزهر الشريف وللأمة الإسلامية بأسرها، وكان مثالاً للعلم والتفاني في خدمة الدين والعلم.

نعبر عن تعازينا القلبية لأسرة الفقيد، ولعائلة الأزهر الشريف، سائلين الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يعوض الأمة الإسلامية خيراً في فقدانه.

كما نسأل الله أن يعين جامعة الأزهر ومؤسساتها على السير على نهج الفقيد، واستكمال رسالته في نشر العلم ونصرة الإسلام.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، واغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم آمين.

