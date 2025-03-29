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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ضبط وذكر مصدر المعلومات // يحمي من مرض خطير .. ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل

القرنفل
القرنفل
نهى هجرس

يحتوي القرنفل على الألياف والفيتامينات والمعادن، لذا فإن استخدام القرنفل الكامل أو المطحون لإضفاء نكهة مميزة على طعامك يمكن أن يوفر لك بعض العناصر الغذائية المهمة.

فوائد القرنفل

1. غني بمضادات الأكسدة

بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، يُعدّ القرنفل غنيًا بمضادات الأكسدة، تُقلّل مضادات الأكسدة الإجهاد التأكسدي، الذي قد يُساهم في تطوّر الأمراض المزمنة، كما يحتوي القرنفل على مُركّب يُسمى الأوجينول، والذي ثَبُتَ أنه يعمل كمضاد أكسدة طبيعي، في الواقع، وجدت دراسة حديثة أن الأوجينول يُوقِف الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة بفعالية أكبر بخمس مرات من فيتامين هـ، وهو مضاد أكسدة قوي آخر.

2. قد يساعد في الحماية من السرطان

تشير بعض الأبحاث إلى أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تساعد في الحماية من السرطان، وقد وجدت إحدى الدراسات (التي أُجريت في أنابيب الاختبار) أن مستخلص القرنفل ساعد في وقف نمو الأورام وعزز موت الخلايا السرطانية، ولاحظت دراسة أخرى نتائج مماثلة، حيث أظهرت أن الكميات المركزة من زيت القرنفل تسببت في موت 80% من خلايا سرطان المريء.

زيت القرنفل

3. القرنفل يقتل البكتيريا

لقد ثبت أن القرنفل يتميز بخصائص مضادة للميكروبات، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في وقف نمو الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا، يقضي زيته العطري على ثلاثة أنواع شائعة من البكتيريا، بما في ذلك الإشريكية القولونية، وهي سلالة من البكتيريا يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا على تعزيز صحة الفم، ولهذا السبب تُستخدم بكثرة في غسولات الفم العشبية، يكافح القرنفل نمو نوعين من البكتيريا التي تساهم في أمراض اللثة.

4. قد يحسن صحة الكبد

تشير الدراسات إلى أن المركبات المفيدة في القرنفل قد تساعد في تعزيز صحة الكبد، وقد يكون مركب الأوجينول مفيدًا بشكل خاص للكبد، إذ يُحسّن وظائفه، ويُقلل الالتهابات، ويُقلل الإجهاد التأكسدي، ويُعتقد أيضًا أن الأوجينول يُساعد في عكس علامات تليف الكبد أو تندبه.

5. قد يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

تشير الأبحاث إلى أن القرنفل قد يساعد في ضبط مستوى السكر في الدم، ويمكن استخدامه لمساعدة مرضى السكري، وقد ثبت أن القرنفل والنيجيريسين يزيدان من امتصاص السكر من الدم إلى الخلايا، ويزيدان إفراز الأنسولين، ويحسنان وظيفة الخلايا المنتجة له.

القرنفل
القرنفل مضادات الأكسدة السرطان البكتيريا

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