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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مفاجأة… تعرف على السعرات الحرارية لكحك وبسكويت العيد

كحك و بسكويت العيد
كحك و بسكويت العيد
هاجر هانئ

مع قرب حلول عيد الفطر يعتبر تناول الكحك و البسكويت من أكثر الأكلات التي يحرص كل بيت على تناولها خلال أيام العيد فهي من مظاهر الأحتفال بالمناسبة .

لذا كشف الباتشينو مدرب اللياقة البدنية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن السعرات الحرارية التي يجب معرفتها قبل تناول الكحك والبسكويت في عيد الفطر.

السعرات الحرارية للكحك و البسكويت

يجب ان تحدد كمية مناسبة من الكحك و البسكويت، عوض في باقي الوجبات، نشط جسمك بعد الأكل حتى تتخلص من الدهون، فهذه القواعد تساعد على إبقاءك بصحة جيدة خلال أيام عيد الفطر.

السعرات الحرارية للكحك والمعجنات(لكل واحده تقريبًا)

الكحك السادة (70 جم) → 200 سعر حراري

الكحك بالتمر → 180 سعر حراري
 

الكحك بالملبن → 220 - 240 سعر حراري

الكحك بالمكسرات → 220 - 250 سعر حراري

الكحك بالعجمية → 200 - 230 سعر حراري
 

الغريبة → 150 - 200 سعر حراري

البيتي فور السادة → 150 - 200 سعر حراري

البيتي فور بالشوكولاتة أو المكسرات → 200 - 250 سعر حراري

بسكويت النشادر → 80 - 100 سعر حراري

بسكويت بجوز الهند → 100 - 120 سعر حراري

بسكويت الشوكولاتة → 120 - 150 سعر حراري

المعمول بالتمر → 180 - 200 سعر حراري

المعمول بالمكسرات → 220 - 250 سعر حراري

السابليه → 100 - 120 سعر حراري

الكوكيز → 150 - 180 سعر


 

تقدر تستمتع بتناول الكحك لكن  باعتدال، ولا يفضل أن يكون اليوم كله سكريات ونشويات فقط العيد فرحة، والمهم التوازن و ليس الحرمان.

الكحك عيد الفطر بسكويت العيد

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