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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف تم تقدير قيمة زكاة الفطر 2025؟.. الإفتاء توضح بطريقة مبسطة

زكاة الفطر
زكاة الفطر
شيماء جمال

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، كيف قدرت قيمة زكاة الفطر 2025 بطريقة سهلة وميسرة ولغة عامية أيضا بسيطة.

كيف قدرت قيمة زكاة الفطرة 2025

‎وقالت دار الإفتاء المصرية إنها حسبت القيمة على القمح اللي هو نوع من الأنواع المذكورة في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخاصة بزكاة الفطر، بالإضافة إلى أنه غالب طعام المصريين بيتعمل منه العيش اللي هو وجبة أساسية وكمان بيدخل في أطعمة كثيرة جدًا.

سعر أردب القمح

‎وأوضحت ان سعر أردب القمح دلوقتي ٢٠٠٠ جنيه مصري من أحسن الأنواع، وأردب القمح فيه ١٥٠ كيلو، يبقى سعر الكيلو ١٣.٣٣ ثلاثة عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا تقريبًا.

قيمة زكاة الفطر فى القمح

‎ونوهت ان زكاة الفطر في القمح (٢.٠٤ كيلو)، يبقى نضرب ٢.٠٤ كيلو * ١٣.٣٣، هيطلع الناتج ٢٧.١٩ جنيه مصري.

‎ولفتت الى انها قالت ان قيمة زكاة الفطر 2025، حوالي ٣٥ جنيه يعني زودت كمان عن الحد الأدنى بشويه.

الحد الأدنى لزكاة الفطر

وأضافت ان  ٣٥ جنيه الحد الأدنى لزكاة الفطر (يعني طلع أكتر من ٣٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك).

‎وأجابت عن من يقول: إن ٣٥ جنيه قليل مش هتعمل حاجه وقالت:

‎يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن ٣٥ جنيه ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر، وكمان تقدر تطلعها فلوس لا تشتر بها شيء.

إخراج زكاة الفطر مالا

وبينت أن بعض الناس مفكره إن ناخد الفلوس نشتري بها أرز مثلا

‎لأ طلعها فلوس وربنا يتقبل منك.

حكم اخراج زكاة الفطر أول رمضان

‎وذكرت انه يجوز إخراجها كمان من أول رمضان لحد قبل صلاة العيد.

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