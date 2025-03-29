شكشوكة الفول بالسجق وطعمية بالبيض.. سحور آخر يوم رمضان

يعتبر سحور آخر يوم في شهر رمضان فرصة للاستمتاع بوجبة مميزة تجمع بين الأطعمة الشهية والمشبعة.

ويتضمن سحور يوم 30 رمضان، طبق طعمية بالبيض وشكشوكة الفول بالسجق لوجبة سحور غنية بالطاقة والبروتينات، وإليك طريقة عمل كل منهم:

سحور يوم 30 رمضان

سحور يوم 30 رمضان

طعمية بالبيض

طعمية بالبيض

المكونات:

4 أقراص طعمية

2 بيضة

رشة ملح وفلفل أسود

رشة كمون

زيت للقلي



طريقة التحضير:

ـ سخّني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.



ـ اقلي أقراص الطعمية حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.



ـ في وعاء، اخفقي البيض مع الملح والفلفل والكمون.



ـ صبي خليط البيض فوق الطعمية في المقلاة واتركيه حتى ينضج.



ـ قدميها ساخنة مع العيش البلدي والسلطة الخضراء.



شكشوكة الفول بالسجق

شكشوكة الفول بالسجق

المكونات:

1 كوب فول مدمس

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات

1 بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

½ كوب سجق مقطع حلقات

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة ملح وفلفل وكمون

½ ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

2 بيضة



طريقة التحضير:

ـ سخّني زيت الزيتون في مقلاة، وأضيفي البصل والثوم وقلّبي حتى يذبلا.



ـ أضيفي السجق وقلّبيه حتى يتحمّر قليلًا.



ـ أضيفي الطماطم والبابريكا والكمون والملح والفلفل، واطهي الخليط حتى تصبح الطماطم طرية.



ـ أضيفي الفول وقلّبي جيدًا حتى تمتزج النكهات.



ـ اصنعي تجويفين في الخليط، ثم أضيفي البيض واتركيه حتى ينضج.



ـ قدّميها ساخنة مع العيش البلدي والمخللات.