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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مفاجأة | ماذا عن طقس الأيام القادمة في عيد الفطر المبارك؟ .. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تحقيقات وملفات

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في الموعد المؤكد لعيد الفطر المبارك وهو غدًا الاثنين.. وبالتالي تساءل المواطنون حول طقس الأيام القادمة .

طقس الأيام القادمة 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، حتى الخميس 3 إبريل، والتي من ضمنها إجازة عيد الفطر.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة، حيث تكون حول المعدلات الطبيعية، لذا من المتوقع أن تصل العظمى في القاهرة إلى 31 درجة نهارًا، مما يجعل الأجواء لطيفة وربيعية في مختلف أنحاء البلاد.

كما توقعوا أجواء هذا الأسبوع أن تكون ربيعية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل.

وأشاروا إلى أن بعض المناطق ستشهد رياحًا مثيرة، خاصة في المناطق المفتوحة، كما توجد فرص لسقوط أمطار على أجزاء من البحر الأحمر، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية على بعض المناطق، إلا أن هذه الظواهر الجوية لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

يكون هناك تفاوت فى قيم الحرارة العظمي بين محافظات شمال وجنوب البلاد خلال تلك الآونة، حيث تتراوح العظمى على القاهرة والسواحل الشمالية، من السبت للثلاثاء المقبل بين 26 و29 درجة، في حين تسجل ما بين 30 و35 على محافظات الصعيد وجنوب البلاد، خلال فترات النهار، في حين تنخفض بين 10 و12 درجة مع بداية ساعات المساء على جميع انحاء الجمهورية، لذا يسود طقس حار نهارا، وبارد ليلا، طوال أيام العيد.

ويجب ارتداء الملابس الخريفية، مثل الجاكيت، بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلًا، كما أكدت ضرورة ارتداء الكمامة لكبار السن ومرضى الجيوب الأنفية بسبب الرياح المثيرة يوم الإثنين.

موعد عيد الفطر المبارك 

أعلن الدكتور ياسر عبد الهادى، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، تعذر رؤية هلال شهر شوال السبت من خلال استطلاعه فى سماء المعهد.

وأشار الدكتور ياسر عبد الهادي إلى أن دار الإفتاء هى الجهة المنوطة عن إعلان بداية شهر شهر شوال (بداية عيد الفطر) وباقي الشهور العربية، وأن المركز يقدم لها المشورة عن طريق الرصد والحسابات الفلكية التى يعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، مشيرا إلى أن منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية هلال شهر عيد الفطر هو الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق 30 من شهر مارس لعام 2025 هو المتمم لشهر رمضان لعام 1446 هجريًّا، وأن يوم الاثنين الموافق الحادى والثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥.

فيما وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم مع أسرهم بأجازة العيد.  

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بكل محافظة ، و فرعية بالمراكز و المدن والأحياء التابعة لها لمتابعة كل ما يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الفطر و التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية والخدمية داخل المحافظة .

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