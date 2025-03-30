شكرًا على النصيحة .. «مبابي» يُوجّه رسالة لمدرب حراس ريال مدريد

حقق ريال مدريد فوزًا مثيرًا على ليغانيس بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت تألقًا لافتًا للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

وسجّل “مبابي” هدفه الثاني من ركلة حرة مباشرة، مستفيدًا من نصيحة مدرب حراس مرمى ريال مدريد، لويس يوبيس، الذي نبهه إلى إمكانية مباغتة حارس ليغانيس إذا تم تنفيذ الركلة بحذر وذكاء.

وعقب تسجيل الهدف، توجه مبابي إلى مقاعد البدلاء ووجه رسالة شكر إلى يوبيس قائلًا: "سأوافقك الرأي… شكرًا على النصيحة"، في إشارة إلى تقديره للتوجيه الذي تلقاه قبل تنفيذ الركلة.

يواصل “مبابي” تألقه في موسمه الأول مع ريال مدريد، حيث رفع رصيده إلى 33 هدفًا، معادلًا إنجازات نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو ورود فان نيستلروي.