شيكابالا خارج حسابات الزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية.. لهذا السبب

حدّد الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجًا تأهيليًا لمحمود عبد الرازق "شيكابالا"، بعد تعرضه لإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة بتروجت في بطولة كأس عاصمة مصر.

وبناءً على حالته، قرر الجهاز الطبي وضع خطة تأهيلية خاصة له، في ظل استبعاده من رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لملاقاة ستيلينبوش في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب عدم جاهزيته للمشاركة في المباريات حاليًا.

ولم تُصدر تأشيرة سفر لشيكابالا إلى جنوب أفريقيا بسبب إصابته، كما تم استبعاد اللاعبين المصابين الآخرين، مثل أحمد حمدي وحمزة المثلوثي، من الرحلة لعدم قدرتهم على المشاركة.

وتغادر بعثة الزمالك إلى جنوب أفريقيا فجر اليوم، الأحد، استعدادًا لملاقاة ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل على ملعب كيب تاون. وقرر مسؤولو النادي السفر مبكرًا لإتاحة الفرصة للاعبين للتأقلم مع الأجواء والطقس هناك.