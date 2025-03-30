لمحبي الجيمز.. تعرف على أفضل تابلت ألعاب في الأسواق

إذا كنت تبحث عن جهاز الألعاب المحمول الأفضل في عام 2025، وذلك بفضل شاشاتها عالية التحديث، ومعالجاتها الرائدة، وأنظمة التبريد الفعّالة، إليك أفضل أجهزة لوحية للألعاب لعام ٢٠٢٥.

لينوفو ليجن تاب 2025



يستهدف جهاز لينوفو ليجن تاب الجيل الثالث اللاعبين المحترفين بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة بدقة 2.5K، مع معدل تحديث 165 هرتز وسرعات لمس استثنائية (144 هرتز داخل اللعبة، و288 هرتز في باقي الألعاب). يعمل الجهاز اللوحي بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الثالث، إلى جانب نظام تبريد أكبر بغرفة بخار، ما يجعله جهاز ألعاب محمولاً.

يتضمن جهاز Legion Tab أيضًا مساعد الألعاب وأوضاع الألعاب لتحسين الأداء في الوقت الفعلي. مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، وشحن سريع بقوة 45 واط، يُعدّ جهاز Lenovo مثاليًا لجلسات الألعاب المكثفة. يبدأ سعره من 549.99 دولارًا أمريكيًا.

جهاز الألعاب اللوحي ريد ماجيك نوفا



يعد أول جهاز لوحي مزود بمروحة تبريد داخلية بسرعة 20,000 دورة في الدقيقة ويتميز الجهاز بشاشة LCD مقاس 10.9 بوصة بدقة 2.8K ومعدل تحديث 144 هرتز، وشهادة حماية العين من SGS.

يعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث الرائد، ومزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت، وهو مصمم للألعاب الاحترافية.

يبدأ سعر هاتف Red Magic Nova من 499 يورو لطراز 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

شاومي باد 7 برو



يتميز بشاشة LCD مقاس 11.2 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث متكيف يبلغ 144 هرتز، يعمل معالج Snapdragon 8s من الجيل الثالث بسلاسة في تشغيل الألعاب ذات المتطلبات العالية، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات للاعبين الذين يحتاجون أيضًا إلى جهاز عمل. يبدأ سعر Pad 7 Pro من 499.90 يورو.

شاومي باد 7



لمن يرغب في جهاز لوحي قوي للألعاب دون إنفاق مبالغ طائلة، فإن جهاز Xiaomi Pad 7 هو الخيار الأمثل. يتميز بشاشة 11.2 بوصة بدقة 3K وتردد 144 هرتز، وهو قادر على تشغيل معظم الألعاب الحديثة بسهولة.

يتميز الجهاز بتصميم معدني متين، ومكبرات صوت رباعية بتقنية Dolby Atmos لتجربة ألعاب ووسائط متعددة غامرة. تبدأ أسعاره من 27,999 روبية هندية (327 دولارًا أمريكيًا)، مما يجعله أحد أكثر أجهزة الألعاب اللوحية المتميزة بأسعار معقولة لعام 2025