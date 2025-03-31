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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 31-3-2025 في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني اليوم
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
ولاء عبد الكريم

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الجنيه الإسترليني، في البنوك المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الإثنين  31-3-2025، أول أيام عيد الفطر المبارك.

أسعار الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الإثنين

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك ميد بنك اليوم الإثنين

65.27 جنيه للشراء.
65.63 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى اليوم الإثنين

65.03 جنيه للشراء.
65.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر اليوم الإثنين

65.03 جنيه للشراء.
65.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك كريدي أجريكول اليوم الإثنين

65.03 جنيه للشراء.
65.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية اليوم الإثنين

65.03 جنيه للشراء.
65.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى اليوم الإثنين

65.03 جنيه للشراء.
65.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة اليوم الإثنين

65.03 جنيه للشراء.
65.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك فيصل الإسلامي  اليوم الإثنين

65.03 جنيه للشراء.
65.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامي اليوم الإثنين

65.07 جنيه للشراء.
65.49 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك المركزى المصرى  اليوم الإثنين

65.31 جنيه للشراء.

65.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك تنمية الصادرات اليوم الإثنين

65 جنيه للشراء.

65.42 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين

65.27 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين

65.42 جنيه للبيع

متوسط سعر الجنيه الاسترليني  اليوم الإثنين

65.28 جنيه 

سعر الجنيه الاسترليني في الجمارك اليوم الإثنين

62.53 جنيه 

ويعد الجنيه الإسترليني عملة مهمة للمصريين الذين يدرسون أو يعملون في بريطانيا، وتؤثر تقلبات الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري على تكلفة السلع البريطانية والسفر والنفقات التعليمية.

والجنيه الاسترليني أغلي العملات الأوروبية، حيث تعد المملكة المتحدة من أكبر الاقتصاديات في العالم حيث تحتل المرتبة السادسة عالميا و الثاني أوروبيا.

أسعار الجنيه الإسترليني البنك الأهلي ميد بنك فيصل الإسلامي البنك التجاري الدولي

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