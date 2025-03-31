قطع شجرة تاريخية في البيت الأبيض.. وترامب: نستخدم أخشابها بأغراض نبيلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه ستتم إزالة شجرة تاريخية ضخمة من نوع الـ"ماجنوليا" هذا الأسبوع، بعدما ظللت رواق البيت الأبيض الجنوبي منذ القرن التاسع عشر.

وبذل خبراء الأشجار ما بوسعهم منذ سنوات للحفاظ على شجرة الماجنوليا المريضة التي تزين الواجهة الجنوبية للبيت الأبيض.

وكان الرئيس الأسبق أندرو جاكسون قد غرس الشجرة تخليدًا لذكرى زوجته التي توفيت قبل وقت قصير من تنصيبه في عام 1829.

ويقال إنه أحضر البذور من مسقط رأسه في تينيسي.

وتعد شجرة "ماجنوليا جاكسون" كما تسمى الأقدم في البيت الأبيض، وفقًا لخدمة الحدائق الوطنية، التي تشير إلى أنه بدءًا من عام 1870، دأب معظم الرؤساء على غرس أشجارهم التذكارية الخاصة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ترامب قوله في منشور على موقع "تروث سوشال"، يوم الأحد، إنه يعمل مع خدمة الحدائق الوطنية لإجراء "تحسينات كبيرة على البيت الأبيض، وبالتالي الحفاظ على التاريخ وحمايته".

وأضاف أن "إحدى المعضلات المثيرة للاهتمام هي شجرة زرعها قبل سنوات عديدة الرئيس والجنرال الأسطوري أندرو جاكسون"، لافتًا إلى أنها من نوع "الماجنوليا الجنوبية، أُحضرت من مسقط رأسه في تينيسي. هذا هو النبأ السار".

وتابع: "النبأ السيئ هو أن كل شيء سينتهي، وهذه الشجرة في وضع مزر وتشكل خطرًا على السلامة عند مدخل البيت الأبيض، ولا بد من إزالتها الآن".

وأكد ترامب أن شجرة الماجنوليا التاريخية ستُستبدل "بشجرة أخرى جميلة جدًا" مع الحفاظ على خشبها الذي يمكن أن يستخدم "لأغراض أخرى سامية ونبيلة".