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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كولر عن مباراة الهلال السوداني: جاهزون بشكل جيد ومنحنا اللاعبين راحة مناسبة

كولر
كولر
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد شوبير تصريحات مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"مارسيل كولر مدرب الأهلي:

نعلم جيدا أنها سوف تكون مباراة صعبة والمنافس يلعب بشكل جيد خصوصا خارج أرضه، وسوف نلعب من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي.. استعدينا بشكل جيد ومنحنا اللاعبين راحة مناسبة ومع عودة الدوليين وخوض مباراة ودية، قمنا بتجديد الشغف لدى الجميع.".

يضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، اللمسات الأخيرة على خطة فريقه استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

يخوض لاعبو الأهلي مرانهم الختامي على ملعب مختار التتش، حيث يركز كولر على الجوانب التكتيكية الأخيرة قبل الانتقال إلى معسكرهم المغلق، استعدادًا للقاء المرتقب. ومن المنتظر أن يعقد المدرب السويسري جلسة فنية مع اللاعبين لشرح أبرز نقاط القوة والضعف في صفوف الهلال، مؤكدًا أهمية تحقيق الفوز على أرضهم لضمان أفضلية قبل لقاء الإياب.

يُقام لقاء العودة يوم الثلاثاء 8 أبريل في موريتانيا، حيث يسعى الأهلي لحسم التأهل إلى نصف النهائي. الفائز من هذه المواجهة سيضرب موعدًا مع المتأهل من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، مما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل المهمة في الإياب.

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