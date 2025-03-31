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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة إيناس النجار وسبب وفاتها

إيناس النجار
إيناس النجار
أحمد إبراهيم

توفيت الفنانة إيناس النجار منذ قليل وهو الأمر الذى تسبب فى صدمة كبيرة داخل الوسط الفني وذلك بعد صراع مع المرض.

وكشفت شقيقة الفنانة إيناس النجار عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها كانت تعاني من التهاب حاد في المرارة، مما تسبب في دخولها في غيبوبة استمرت لأربعة أيام.

أخر تطورات حالة الفنانة إيناس النجار

وأوضحت أن حالتها لم تشهد تحسنًا رغم تلقيها العلاج اللازم، مشيرةً إلى أن الأدوية لم تؤتِ ثمارها حتى الآن.

منة جلال تروى أزمة إيناس النجار

فيما ناشدت الفنانة منة جلال جمهورها ومتابعيها الدعاء للفنانة إيناس النجار، التي تمر بوعكة صحية أدت إلى دخولها العناية المركزة.

وكتبت منة جلال عبر حسابها على فيسبوك: «ياريت كلنا ندعي لحبيبتي الفنانة القمر إيناس النجار لأنها في أشد الحاجة للدعاء لأنها في العناية المركزة».

ونقلت الفنانة إيناس النجار للمستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضها لأزمة صحية كما كشفت سوار شقيقة الفنانة إيناس عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لإصابة شديدة استدعت دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية الستوري: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".

من هي إيناس النجار

تعد إيناس النجار هو اسم الشهرة حيث ان اسمها الحقيقي سهام النجار، وهى من أصل تونسي حيث ولدت في مدينة صفاقس. 

وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا فى اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي والمخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب. 

وساهم فيلم “ميدو مشاكل” فى انطلاقتها بالسينما حيث شاركت في عديد من الأفلام مثل “بحبك وأنا كمان” (2003)، “علي سبايسي” (2005)، و”كركر” (2007) مع محمد سعد، وشاركت الفنان أحمد زكي فى فيلم “معالى الوزير”. 

كما شاركت فى عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة مثل “العصيان” مع محمود ياسين، و”يتربى في عزو” (2007) مع يحيى الفخراني، وكذلك “الإخوة أعداء” (2012) مع صلاح السعدني ونور الشريف. 

وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “الحلانجي” الذي عرض في رمضان 2025، من بطولة محمد رجب، وتدور أحداثه حول نجار يتورط في مشاكل كبيرة بعد محاولات للنصب لصالح مجموعة مشبوهة.

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