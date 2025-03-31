جريمة أول يوم العيد.. العثور على جثة عامل مدفونا بمقبرة في شقة بالهرم وصديقاه كلمة السر

شهدت منطقة الهرم أول أيام عيد الفطر المبارك جريمة بشعة عقب العثور على جثة عامل مدفونا في مقبرة أسمنتية داخل شقة.



تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الأهرام بمديرية بورود بلاغ باختفاء عامل في ظروف غامضة بدائرة القسم، ومن خلال الفحص والتحري وتتبع خط سيره وتفريغ الكاميرات تبين أن آخر مكان تواجد به هو شقته وبتفتيشها عثر علي جثته بداخل مقبرة اسمنتية مغطاة سيراميك، وأن اثنين من أصدقائه آخر من شوهد برفقتهما فتم التحفظ عليهما لاستجوابهما حول ملابسات وظروف الجريمة.

ويكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة وتحديد سبب ارتكاب الجريمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.