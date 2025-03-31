الرئيس السيسي يشارك أبناء وأسر الشهداء أجواء العيد .. تقلبات جوية وأمطار خلال عيد الفطر.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية ، عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر أول أيام عيد الفطر المبارك، يتضمن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة ارتفاع الكوليسترول في الدم، مؤكدًا أنه مرض صامت لا تظهر أعراضه إلا في مراحل متقدمة، مما يجعله يشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

الرئيس السيسي يشارك أبناء وأسر الشهداء أجواء عيد الفطر المبارك.. فيديو

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء وأسر الشهداء أجواء عيد الفطر المبارك.

هنأ الفنان أشرف عبدالباقي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت صباح الاثنين بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من أبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.

في إطار احتفالات عيد الفطر المبارك التي نظمتها الدولة المصرية، شهد الحفل الذي أقيم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لحظات إنسانية مؤثرة، حيث قام الرئيس السيسي بتسليم الهدايا تكريمًا وتقديرًا لما بذله الأبطال من تضحيات ،حيث اصطحب احد ابطال القوات المسلحة من المصابين في مشهد ابوي.

التقى الإعلامي عمرو الليثي والفنانين مصطفي شعبان وسامح حسين وصابرين، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الفطر.

وزع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهدايا على أبناء الشهداء خلال الاحتفال بعيد الفطر.

الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة خلال احتفالية عيد الفطر

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة المصرية والشرطة، وذلك خلال إحتفالية عيد الفطر المبارك.

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، عشرات الآلاف يتوافدون إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة العيد وسط أجواء مشحونة بالحزن بفعل الحرب على غزة.

عيدنا فلسطيني.. المصريون يحتشدون في محافظات الجمهورية لدعم القضية الفلسطينية

احتشد ملايين المصريين في مختلف محافظات الجمهورية، بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك، في وقفات تضامنية حاشدة تعبيرًا عن دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية وقرارات القيادة السياسية المصرية تجاهها.