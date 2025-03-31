بكلمات مؤثرة .. غادة إبراهيم تنعي إيناس النجار

حرصت الفنانة غادة إبراهيم ، على نعي الفنانة الراحلة إيناس النجار، التي فارقت الحياة اليوم بعدما تدهورت حالتها الصحية بسبب معاناتها من "تسمم الدم".

وأعربت إبراهيم، عن حزنها وكتبت في منشورًا: " لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .. صدمة لا استوعبها حتى الآن أختى وصديقتى وحبيبتي وعشرة العمر الفنانة إيناس النجار في ذمة الله صداقة عشرين سنة في كل أوقاتنا السعيدة والتعيسة اللهم لا إعتراض ربنا يصبر قلب أختك وأمك وبنت أختك، وكل حبايبك

هتوحشينا يا إيناس يا أطيب قلب .. الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته عزائى لأسرتها ولكل محبيها في مصر وتونس".



وتوفيت الفنانة إيناس النجار ، منذ ساعات وهو الأمر الذى تسبب فى صدمة كبيرة داخل الوسط الفني وذلك بعد صراع مع المرض.

وتعد إيناس النجار، هو اسم الشهرة حيث أن اسمها الحقيقي سهام النجار، وهى من أصل تونسي حيص ولدت في مدينة صفاقس.

وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا فى اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي مع المخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب.

وكان بوابة فيلم “ميدو مشاكل” ساهم فى انطلاقتها بالسينما حيث شاركت في عديد من الأفلام مثل “بحبك وأنا كمان” (2003)، “علي سبايسي” (2005)، و”كركر” (2007) مع محمد سعد، وشاركت الفنان أحمد زكي فى فيلم “معالى الوزير”.

كما شاركت فى عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة مثل “العصيان” مع محمود ياسين، و”يتربى في عزو” (2007) مع يحيى الفخراني، وكذلك “الإخوة أعداء” (2012) مع صلاح السعدني ونور الشريف.

وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “الحلانجي” الذي عرض في رمضان 2025، من بطولة محمد رجب، وتدور أحداثه حول نجار يتورط في مشاكل كبيرة بعد محاولات للنصب لصالح مجموعة مشبوهة.

وقد واجهت إيناس النجار أزمة صحية مفاجئة تعرضت بسببها إلى غيبوبة، ما أثار قلق جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني. وفقًا للتقارير، كانت تعاني إيناس من آلام شديدة في المعدة، وعند توجهها إلى المستشفى، تم تشخيص حالتها على أنها التهاب حاد.

ورغم محاولات العلاج، تدهورت حالتها بشكل سريع ودخلت في غيبوبة، ما جعلها بحاجة ماسة إلى الدعاء من الجمهور.

وأكد سوار النجار شقيقة الراحلة، أن حالتها حرجة وتطلب دعاء الجميع، ما دفع العديد من الفنانين مثل منة جلال إلى الدعاء لها على وسائل التواصل الاجتماعي.