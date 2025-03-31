القسام تدمر دبابة إسرائيلية في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، بأن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تمكنت من تدمير دبابة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، في بيان عسكري، اليوم الإثنين: "تمكن مجاهدونا من تفجير دبابة صهيوينة بعبوة معدّة مسبقاً خلال عملها قرب الخط الفاصل، ودك المكان بعدد من قذائف الهاون شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع بتاريخ 29-03-2025"، بحسب ما أوردته وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 3 قذائف هاون أطلقت تجاه قواته المتواجدة على مشارف مدينة خانيونس جنوب القطاع، إلى جانب انفجار عبوة ناسفة بإحدى جرافاته العسكرية وسط القطاع.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي : "قبل وقت قصير، تم إطلاق ثلاث قذائف هاون باتجاه قواتنا العاملة في مشارف خان يونس، دون وقوع إصابات في صفوف القوات"، مضيفا أن "عبوة ناسفة انفجرت بإحدى جرافاته من نوع D9".