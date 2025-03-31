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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة

الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني
كريم عاطف

يستعد النادي الأهلي لملاقاة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى لتحقيق اللقب الخامس عشر في تاريخه.

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، 1 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس.

سيكون طاقم التحكيم بقيادة الحكم التشادي محمد الحاج علي، ويعاونه:

- المساعد الأول: الكاميروني ألفيس نجوجو.

- المساعد الثاني: سونو فاتسون.

- الحكم الرابع: الموريتاني عبد العزيز بوه.

ينتظر أن يتأهل الفائز من لقاء الأهلي والهلال السوداني لملاقاة الفائز من مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب التي ستُقام في السودان.

تعد هذه المباراة واحدة من أبرز المواجهات في مشوار الأهلي نحو تحقيق اللقب الأفريقي، حيث يسعى الفريق لمواصلة مسيرته الناجحة في البطولة القارية.

الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي والهلال السوداني

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