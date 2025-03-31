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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عضو مجلس إدارة الأهلي: دوري 2021 موجه للزمالك 100%

محمد الدماطي
محمد الدماطي
سارة عبد الله

تحدث محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن أزمة التحكيم في الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: “الدوري عام 2021 الذي توج به الزمالك كان موجها بنسبة 100%، بسبب الأخطاء التحكيمية وسجلنا اعتراضنا أكثر من مرة ولم يحدث أي تغيير، عكس دوري 2022 حصل عليه الزمالك بعدما خسرناه داخل المستطيل الأخضر”.

وتابع: “إذا كنا وافقنا على لعب المباراة وفزنا على الزمالك، كان سيحدث معنا مثل 2021 في الأخطاء التحكيمية، أعتقد أن نفس الحكم محمود بسيوني أدار مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي وفي إحدى الفرص تخطت الكرة مرمى طلائع الجيش ولم يحتسبها بوجود الفيديو”.

اتحاد الكرة يتلقى خطابا من بيراميدز بإلغاء طلبه باستقدام حكام أجانب

وأعلن اتحاد الكرة المصري، تلقيه خطابًا عبر البريد الإلكتروني من نادي بيراميدز، لإبلاغه بإلغاء طلبه السابق، الذي تقدم به لاستقدام حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي .

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي مرسل اليوم الإثنين للصحفيين، إلى أن بيراميدز كان قد تقدم رسميًا يوم 28 مارس الماضي بطلب لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهته أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق بيراميدز نظيره الأهلي يوم 12 من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري.

ويتصدر فريق بيراميدز، جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي حال عدم خصم الثلاثة نقاط الأخرى في آخر الموسم.

محمد الدماطي الأهلي الزمالك ازمة التحكيم الدوري المصري الممتاز

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