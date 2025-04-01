خلال عيد الفطر المبارك.. انتشار الفرق الطبية فى الساحات والأماكن العامة بأسوان|صور

تابع الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان انتشار الفرق الطبية فى الساحات والأماكن العامة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة وضمان سلامة المواطنين خلال احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، برفع درجة الاستعداد والتأهب في المنشآت الصحية لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر المبارك

وتتواجد الفرق الطبية في الساحات والميادين بمدن المحافظة، لضمان توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، وتقدم خدمات خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة، مثل قياس الضغط والسكر، إلى جانب تقديم التوعية الصحية والارشادات الضرورية للأسر والمواطنين أثناء احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادى أن خطة التأمين الطبي الشامل خلال فترة العيد تشمل انتشار الفرق الطبية المدربة في أماكن التجمعات والساحات الكبرى لتقديم الخدمات الطبية الفورية والإسعافات الأولية للحالات الطارئة. كما أشار إلى جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع للتدخل الفوري والتعامل السريع مع أي حالات طارئة.

فيما نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، ببالغ الأسى و الحزن وفاة المغفور له اللواء محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام محافظة الدقهلية ، والذي وافته المنية اليوم داخل مستشفى المنصورة ، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وقيادات المحافظة والمواطنين.

وتقدم الدكتور إسماعيل كمال بالتعزية لمحافظ الدقهلية وقيادات المحافظة والعاملين فيها ، فى وفاة السكرتير العام للمحافظة والذى كان نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل ، معربا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد وأن يلهمهم الصبر والسلوان .

بينما أدى أهالى محافظة أسوان صلاة عيد الفطر المبارك داخل 890 مسجد و 53 ساحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأوضح الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور أسامة الأزهرى جمعة وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .