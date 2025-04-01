أخبار التوك شو| آسر ياسين يكشف صعوبات شخصيته بمسلسل قلبي ومفتاحه.. وشكوى للأمم المتحدة بشأن تصريحات ترامب المتهورة

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



مفيدة شيحة تكشف 3 ضغوطات يواجهها العمل الدرامي

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، عن ثلاثة تحديات تواجه أي عمل فني درامي ليحقق النجاح، مشيرة إلى أن نجاح أي عمل فني في الوقت الحالي يعتمد على قياس رد الأفعال في عدة أمور.

مصطفى شعبان: سعيد بردود الفعل لحكيم باشا وأجتهد حتى أنال رضا الجماهير



حلَّ الفنان مصطفى شعبان وأسرة مسلسل «حكيم باشا»، الذي عُرض في رمضان الماضي، ضيوفًا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس»، المُذاع على شاشة قناة الحياة، للحديث عن كواليس وأسرار العمل.

آسر ياسين يكشف صعوبات شخصيته بمسلسل قلبي ومفتاحه



كشف الفنان آسر ياسين عن كواليس تحضيره لشخصية محمد عزت في مسلسل “قلبي ومفتاحه”، قائلاً:"هناك دوران قدّمتُهما سابقًا يحملان بعض التشابه مع محمد عزت، وهما يحيى في "رسائل البحر" وطه في “تراب الماس”، لكن هناك اختلافات جوهرية.

وعلى سبيل المثال، يحيى في "رسائل البحر" كان يعاني من صعوبة في التواصل مع المجتمع، وطه كان شخصية مكسورة، أما محمد عزت فكانت صعوبته تكمن في كونه شخصًا عاديًا ومحترمًا".

بعثة إيران لمجلس الأمن: قدمنا شكوى للأمم المتحدة بشأن تصريحات ترامب المتهورة



أكدت بعثة إيران ، في رسالة لمجلس الأمن، أنها قدمت شكوى للأمم المتحدة بشأن تصريحات ترامب "المتهورة والعدوانية"، حسبما أفادت “ القاهرة الإخبارية ”.

رفضت 3 أدوار .. دياب: كنت أنتظر العمل مع المخرج تامر محسن



كشف الفنان دياب أن العمل مع المخرج تامر محسن كان حلمًا يراوده دائمًا، وأنه كلما قابله كان يعبر له عن رغبته في التعاون معه.

سهر الصايغ: بيني وبين مصطفى شعبان كيميا في مجال التمثيل وتعاون وتفاهم



قالت الفنانة سهر الصايغ: "اعتذرت عن حضور حلقة واحد من الناس بسبب سفري، مشيدة بنجاح مسلسل ‘حكيم باشا’ والفنان مصطفي شعبان نجم كبير، ووجهت التهنئة له ولفريق العمل."

محمود عزب عن قلبي ومفتاحه: ردود أفعال الجمهور كانت خارج التوقعات



كشف الفنان محمود عزب كواليس ترشيحه لدور "عم ناصر" الدور الذي قدمه في مسلسل " قلبي ومفتاحه " ، قائلاً : " " طلب مقابلتي وعرض عليا العمل في جلسة لم تتجاوز ربع ساعه عرض عليها الشخصية عم " ناصر " وقبلت ماينفعش أعتذر".

شخصيات حقيقية .. أشرف عبد الباقي يكشف سبب نجاح قلبي ومفاحته



قال الفنان أشرف عبد الباقي إن سر نجاح مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي استطاع أن يتسلل إلى قلوب المشاهدين رغم زخم السباق الدرامي، يعود إلى أن جميع شخصيات العمل حقيقية وليست مجرد "ديكور". من دم ولحم تشبه شخصيات كثيرة في محيطنا.

