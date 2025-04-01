ماركة فهد البطل.. ضبط 1000فرش حشيش قبل بيعها بالغربية

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط أكبر صفقة مخدرات قبل دخولها محافظة الغربية قبل ترويجها في أول أيام عيد الفطر المبارك بنطاق دائرة مركز السنطة .

سقوط أحد أباطرة الإجرام



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط أكبر ضبطية مخدرات فى تاريخ محافظة الغربية قبل توزيعها داخل المحافظة داخل سيارة ملاكى خاصة.

وعقب توافر معلومات حول قيام أحد وكلاء تجارة المخدرات فى مصر بتوزيع الف فرش حشيش داخل مركز السنطة بمحافظة الغربية لتوزيعها فى جميع مدن وقرى المحافظة.



وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي السنطة وزفتي حول قيام الوكيل بنقل المخدرات داخل سيارته الخاصة، وتحمل اسمه فهد البطل، وتم ضبط السيارة وبداخلها الف فرش حشيش و٢ مليون جنيه.

جهود أمنية

وتمكن المقدم أحمد خلاف رئيس مباحث مركز السنطة والرائد محمد مصباح معاون المباحث القبض علي المتهم ويدعى م .ج وإحالته إلى النيابه العامه وتم الابلاغ عن كبار التجار المتورطين فى القضيه وتم حمل حملات أمنية مكبرة عليهم، وضبط بحوزتهم ألفي فرش حشيش أخرى داخل محافظة الإسماعيلية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.