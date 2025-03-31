محافظ الغربية يستقبل المهنئين بعيد الفطر ويؤكد: فرصة لتعزيز المحبة

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم بديوان عام المحافظة، عددًا من المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث توافد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديرو الإدارات، وموظفو الديوان العام، وممثلو الأحزاب السياسية، لتقديم التهنئة وسط أجواء سادتها البهجة والفرحة بهذه المناسبة المباركة.

تهنئة عيد الفطر

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة، التي تعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن العيد هو مناسبة لتعزيز قيم التسامح والتآخي، ونشر البهجة بين المواطنين. كما وجّه التهنئة إلى شعب مصر عامة وأهالي الغربية خاصة، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، ويحفظ مصر من كل سوء، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في العمل خلال إجازة العيد لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع تكثيف المتابعة للأسواق، والمرافق العامة، والحدائق، والمتنزهات، لتوفير أجواء احتفالية آمنة ومريحة للأسر. كما شدد على أهمية تكاتف الجميع لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

أجواء الفرح والسرور

وفي ختام اللقاء، أعرب اللواء أشرف الجندي عن تقديره لجميع المهنئين، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعزز التواصل والتعاون بين جميع الجهات لخدمة المواطنين، متمنيًا أن يكون العيد فرصة لنشر السعادة والعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا لمصر.

واختتم حديثه قائلاً:

“نسأل الله أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار، وأن يجعل كل أيام المصريين أعيادًا مليئة بالخير والتقدم.”