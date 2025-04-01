سرطان المعدة.. طرق الوقاية وعلامات الإصابة المبكرة

يعد سرطان المعدة من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على الجهاز الهضمي، يعاني منها الكثير وغالبا ما يتم إكتشفها فى مراحل متأخرة، نظرا لتشابه طبيعة الأعراض التي تفسر على إنها مشاكل هضمية، وهنا إكتشفي الأسباب والأعراض والعلاج .

أسباب سرطان المعدة

سرطان المعدة

قال الدكتور محمود الشريف طبيب الجراحات العامة فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الإصابة بسرطان المعدة تحدث نتيجة لعدة عوامل، من بينها:

تناول الأطعمة المملحة والمدخنة المملوؤة بالمواد الحافظة، وهي التي تحتوي على النترات والنتريت التي بدورها تتحول إلى مواد مسرطنة.

يجهل الكثير من الأشخاص علاج جرثومة المعدة التى يعاني منها الكثير، وإذا كنت من ضمن هؤلاء هلى تعلمين أن الإصابة بجرثومة المعدة على المدي الطويل وتركها دون علاج يمكن أن تسبب حدوث سرطان الأمعاء .

العوامل الوراثية، حيث يزداد خطر الإصابة بسرطان المعدة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض.

التدخين بشراهة وتناول المشروبات الكحولية، يزيد من خطر الإصابة بأمراض المعدة.

يعد نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية، وخاصة فيتامين B12 والحديد، يجعل الشخص عرضة للإصابة بسرطان المعدة فقد يضعف جدار المعدة.

السمنة المفرطة وعدم ممارسة الرياضة، حيث ترتبط السمنة بزيادة الالتهابات في الجسم التي قد تسهم في تطور السرطان.



علامات الإصابة المبكرة بسرطان المعدة

علامات الإصابة المبكرة بسرطان المعدة

قد لا تظهر الأعراض بوضوح في المراحل الأولى، ولكن هناك بعض الإشارات التي يجب الانتباه إليها:

بالرغم من تناول كميات طعام قليلة ولكن تشعر بالإمتلاء .

آلام أو حرقة متكررة في المعدة دون سبب واضح.

الشعور بالغثيان أو القيء، خاصة إذا كان مصحوبًا بدم.

فقدان الوزن بشكل ملحوظ وغير المبرر.

البراز الداكن أو وجود دم في البراز، مما يشير إلى نزيف داخلي.

فقدان الشهية المستمر، مما يؤدي إلى سوء التغذية.



طرق الوقاية من سرطان المعدة

أوضح استشارى الجراحات العامة طرق الوقاية من سرطان المعدة وذلك عن طريق الأتي :

علامات الإصابة المبكرة بسرطان المعدة

الحرص على اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة، مثل الطماطم والجزر والبرتقال.

استبدال الأطعمة المصنعة والمعلبة بالأطعمة الطازجة والمطهية في المنزل.

تجنب التدخين والكحول تماما وذلك لأنه يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بمختلف أنواعه، كما يضر بجدار المعدة وتسبب التهابات مزمنة.

عدم إهمال علاج التهابات المعدة المزمنة وخاصة جرثومة المعدة،وذلك من خلال استشارة الطبيب عند الشعور بأعراض غير طبيعية.

أهمية ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على وزن صحي وتعزيز وظائف الجهاز الهضمي، ورفع المناعة لمقاومة الأمراض .