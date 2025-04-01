الاتحاد يسعى للتأهل إلى النهائي رغم الغيابات المؤثرة

يستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة الشباب اليوم، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب "الإنماء".

ويفتقد الاتحاد في هذه المباراة ثلاثة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة، وهم ستيفين بيرجوين وحسام عوار وماريو ميتاي.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد قررت الإبقاء على الجهاز الطبي للفريق حتى نهاية الموسم، وتخطط لتطبيق برنامج شامل لتطوير القسم الطبي خلال فترة الإعداد للموسم المقبل بهدف تحسين اللياقة البدنية وتقليل الإصابات.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

