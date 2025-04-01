أهلي 2005 يخسر أمام الزمالك في دوري الجمهورية للشباب

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على الأهلي بهدف دون مقابل، في إطار اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر الزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

وسجل أيمن أمير عبد العزيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.



وحضر المباراة كل من، حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين.

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي 2005» عند 52 نقطة، جمعها من الفوز _في_ 15 مباراة والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، والتعادل والخسارة بركلات الترجيح في 3 مباريات، وخسارة 3 مباريات.