من كل مكان جايين.. توافد الجماهير على استاد القاهرة لمساندة الأهلي أمام الهلال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة مهمة، اليوم الثلاثاء، أمام الهلال السوداني، في إطار الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صورا لتوافد الجماهير على ستاد القاهرة؛ لمساندة الأهلي، وعلقت على الصور: “من كل مكان جايين للأهلي”.

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني على ملعب استاد القاهرة الدولي، على أن تقام مباراة الإياب يوم 8 أبريل الجاري.

ويتولى الحكم التشادي محمد الحاج علي، إدارة المباراة، ويعاونه في تحكيم اللقاء كل من الكاميروني ألفيس نجوجو كمساعد أول، وسونو فاتسون كمساعد ثاني، بينما سيكون الموريتاني عبد العزيز بوه حكمًا رابعًا.

وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة القارية.