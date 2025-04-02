أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 2-4-2025، مقابل الجنيه، آخر أيام إجازة عيد الفطر المبارك، استقرت في جميع البنوك.

أسعار الدرهم الإماراتي

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في جميع البنوك العاملة في مصر، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار صرف العملات أمام الجنيه، وغيرها من أسعار السلع والخدمات.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.79 جنيه للبيع و 13.76 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك البركة 13.78 جنيه للبيع و 13.75 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك البركة 13.78 جنيه للبيع و 13.75 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي 13.78 جنيه للبيع و 13.75 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي بنك نكست 13.78 جنيه للبيع و 13.75 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه

سعر الدرهم الإماراتي اتش اس بي سي 13.78 جنيه للبيع و 13.75 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي البنك الأهلي المصري 13.78 جنيه للبيع و 13.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي 13.78 جنيه للبيع و 13.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاسكندرية 13.78 جنيه للبيع و 13.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.78 جنيه للبيع و 13.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل 13.78 جنيه للبيع و 13.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكان والتعمير 13.78 جنيه للبيع و 13.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 13.78 جنيه للبيع و 13.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي الأول 13.78 جنيه للبيع و 13.74 جنيه للشراء.