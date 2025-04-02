إسلام خيري: ياسمين رئيس واجهت أصعب مشاهد «جودر».. وياسر جلال ممثل عملاق

كشف المخرج إسلام خيري عن أصعب المشاهد التي واجهته أثناء تصوير مسلسل "جودر"، مشيرًا إلى أن مشهد ياسمين رئيس في مخدع شهريار كان من أكثر المشاهد تحديًا بسبب طوله وتعقيد تفاصيله البصرية والدرامية.

إشادة قوية بياسر جلال

خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أشاد خيري بأداء الفنان ياسر جلال، واصفًا إياه بأنه "ممثل عملاق يجمع بين الموهبة الحقيقية والدراسة العميقة"، مضيفًا: "مش واخد التمثيل من بره.. ده راجل رهيب، قاريء كتير ومخلص كل الأدب العالمي وحافظه!"

نجم لا يهتم بنفسه فقط!

أكد خيري أن ياسر جلال يختلف عن كثير من النجوم الذين يركزون فقط على أدائهم الشخصي أثناء التصوير، موضحًا: "اشتغلت مع نجوم كُثر، وعادة بيكونوا مركزين على نفسهم، لكن ياسر مش بس مهتم بأدائه، بل كمان بيحرص على رفع مستوى كل اللي حواليه."