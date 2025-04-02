الفرص الضائعة ليست نهاية المطاف.. كولر يكشف تفاصيل انتصار الأهلي على الهلال

علّق مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي ، على إهدار اللاعبين للفرص في مواجهة الهلال بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والهلال: "هذه الأزمة متعلقة بالجودة التي يتمتع بها لاعبو الفريق".

وأضاف كولر أن السبب وراء إهدار الفرص هو غياب التوفيق، فمن الممكن أن يكون اللاعب غير موفق، مثلما يمكن أن يكتب صحفي مقالًا غير جيد.

وعن تأثير الراحة على اللاعبين في العيد، قال كولر: "دخلنا في معسكر لمدة يومين، والتركيز كان موجودًا ولم يكن هناك أي تشتيت".

وحقق فريق النادي الأهلي الفوز على الهلال السوداني بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمد هاني هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 11 من انطلاق المباراة بصاروخية على الطائر بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى الهلال.

وينتظر الفريقان مباراة العودة لحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة سيطرة أهلاوية، وأضاع لاعبو الأحمر أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة، ولكن وقف حارس الهلال لها بالمرصاد.