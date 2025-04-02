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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عيد الفطر 2025.. لقطات من حفل مي فاروق في الرياض | شاهد

مي فاروق
مي فاروق
تقى الجيزاوي

أحيت الفنانة مى فاروق خلال الساعات الماضية أحدث حفلاتها بالرياض وذلك ضمن حفلات موسم عيد الفطر 2025.

وتألقت مي على مسرح بكر أبو سالم وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على الأغاني التى قدمتها والتى من أبرزها “يا ليلة العيد، خليني جنبك”.

 أغاني مي فاروق 

وبمناسبة عيد الحب طرحت النجمة مى فاروق، أغنيتها الرابعة بعنوان "كان نفسي أقابلك"، وهى إحدى أغنيات ألبومها الجديد، "تاريخى" التى قررت طرح أغنياته على فترات متقاربة، وطرحت الأن الأغنية علي اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها"تاريخى"  وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، وأغنيتها الثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، وأغنيتها الثالثة "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم.

ومن المعروف أن النجمة مي فاروق كانت قد كشفت على صفحاتها الخاصة، عبر السوشيال ميديا عن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد “تاريخي”.

ونشرت صورة الـ cover  وأوضحت أنه سيضم 9 اغنيات، كما شارك أيضا الشاعر تامر حسين، والملحن مدين، بنشر صورة الـ cover  على صفحاتهم الخاصة أيضا، تفاعلا معهما حيث أنهما من المشاركين فى أغنياته، وتتعاون مي فاروق مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.. وتقول كلمات أغنية "كان نفسي أقابلك":..

كان نفسى أقابلك ياحبيبى من زمان
ياخسارة ضاع من عمرى قبلك قد ايه !

وريتنى فرق الدنيا نسيتنى اللى كان
وجيت ف وقت أنا كُنت ح انسى الحُب فيه

إنت عارف ياحبيبى
قبل مِنك ياحبيبى
فاتنى ايه فاتنى ايه

أنا فاتنى دُنيا عِشقتها
حياتى جيت لونتها
بالفرحة دى بالفرحة دى

فى حاجات بتتأجلنا واهو ده النصيب
علشان فى خير مِتشالنا ومانعرفوش

فينا اللى فارِق  واللى كان لازم يسيب
علشان نقابل حُب لسه ماعيشناهوش

مي فاروق اغاني مي فاروق حفلات عيد الفطر٢٠٢٥

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